横手市が22日実施した緊急銃猟について、23日朝、現場となった横手川の河川敷で市の職員などがクマ3頭を捕獲しました。横手市の中心部に近い横手川にかかる蛇の崎橋付近の河川敷には、22日3頭のクマがとどまり続けたため、横手市が周辺の通行規制を行ったうえで緊急銃猟を実施しました。弾はクマ3頭に命中しましたが、日没のためクマの捕獲には至っていませんでした。横手市や県、猟友会は23日朝、夜明けとともに現場の河川敷を確