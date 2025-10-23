フライドバイは、11月からエコノミークラスで機内食の提供を開始する。エコノミークラスのすべての乗客に対し、機内食と機内エンターエンターテインメントのサービスを開始し、顧客体験を向上させる。機内エンターテインメントには、ハリウッドやアラブ、海外映画1,000本以上のほか、HBO Max、BBC Kidsなどのテレビ番組、音楽アルバム、電子雑誌、旅行ガイドなどを楽しめる。過去数年間に渡り、ビジネスクラス専用チェックインエリ