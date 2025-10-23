リヴァプールは22日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節で日本代表MF堂安律を擁するフランクフルトに5−1で勝利した。同試合の同点ゴールを挙げたフランス代表FWウーゴ・エキティケが、『TNT Sports』を通して率直な思いを口にした。現在公式戦4連敗中のリヴァプールが、4戦未勝利と同様に苦しむフランクフルトの本拠地に乗り込んだゲームは、26分にデンマーク代表DFラスムス・クリステンセンの得点でフランク