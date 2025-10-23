適切な親子の距離感とはどのようなものか。思想家の内田樹さんは「今は親と子の関係が近すぎるのではないか。親が子どもの人生に過剰に干渉しているように見える」という。『謎ルール』（時事通信出版局）より、内田さんと教育思想家の高部大問さんとの対談の一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Xavier Arnau※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Xavier Arnau■反抗期が減り、「素直ないい子」が増えている【内田】ハッ