仕事や子育てで「こんなこともできないのか」とついイライラしてしまうときは、どうすればよいのか。社会学者の竹端寛氏は「イライラの背景には『これができて当たり前』という思い込みが存在する。そんなときに思い出してほしい言葉がある」という――。※本稿は、竹端寛『福祉は誰のため？』（ちくまプリマー新書）の一部を再編集したものです。