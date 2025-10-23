鈴木農水大臣は就任会見で、物価高に対応する経済対策として、お米券などによる補助で対応できるとの考えを示しました。【映像】鈴木農水大臣のコメント「いますぐに今の価格だと買えない方に対応することができるとすれば、いまは物価高対策の中でお米券も含めて、お米クーポンも含めて対応するのが今すぐにできることだと思います」（鈴木憲和農水大臣）鈴木大臣はコメの需要について、「すでに不足感は払拭できたと思う」と