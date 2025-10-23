小泉防衛大臣は就任の記者会見で、潜水艦の動力に原子力を活用する考えがあるかを問われ、「あらゆる選択肢を排除せず検討していきたい」と含みを持たせました。【映像】小泉防衛大臣のコメント「あらゆる選択肢を排除せずに抑止力対処力を向上させていくための方策について検討していきたいと考えていますが、どれかに決め打ちということではなくて、現時点で潜水艦の次世代の動力の活用について考えていく」（小泉防衛大臣）