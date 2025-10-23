「広島秋季練習」（２２日、マツダスタジアム）広島の遠藤淳志投手（２６）が２２日、外角低めへの制球力向上を誓った。マツダスタジアムで行われている秋季練習でシート打撃に登板。外角低めの直球で羽月から空振り三振を奪うなど、力のある投球を披露した。来季、高卒９年目の右腕が先発、中継ぎの両にらみで調整を進め、熾烈（しれつ）な争いへと加わっていく。秋風が吹き抜けるマウンドで遠藤が大きく振りかぶる。羽月を