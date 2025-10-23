ガソリンの暫定税率廃止法案をめぐり、自民党は立憲民主党に対し、来年2月1日から施行することを提案しました。【映像】笠国対委員長のコメント「私達は何としても年内速やかに、しっかりと廃止を実施するということで合意しているわけですから」（立憲・笠国対委員長）与野党はガソリンの暫定税率廃止について、年内に実現することで合意しています。自民側は事業者との調整に時間がかかることなどから、年内はガソリン1L当