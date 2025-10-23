秋も深まりつつある10月になりました！ということで、ぐっちさん（@gucci.tckb）恒例の秋食材「すだち」が2025年も登場です（今年で4年連続）！今回もお酒好きの期待を裏切らないおつまみで、すだちを存分に味わえる一品となっています。ぜひ、お気に入りの日本酒と共に秋の味覚をご堪能ください。10月恒例食材「すだち」2025年も登場です！こんにちは！ぐっち（@gucci.tckb）です。肌寒い日が増えて、日に日に秋が深まってきま