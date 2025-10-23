郵便局のネットショップにて、人気キャラクターうさまるの『ベジまるズ』デザインをはじめとする、オリジナルグッズとぽすたんぷ・フレーム切手の販売が開始された。＞＞＞郵便局のうさまるグッズをチェック！（写真28点）「うさまる」は、ゆるく、可愛く、ときたまシュールなうさぎのキャラクター。作者はイラストレーターのsakumaruさん。2014年8月6日に初めてLINEスタンプに登場し、一気にブレーク。2016年には「LINE Creators