松井頼子さん（71歳・仮名）は、母の相続手続きをきっかけに、自身の老後や財産整理を真剣に考えるようになりました。98歳まで生きた母の姿を見て、「自分も長生きするかもしれない」と感じたといいます。「子どもに迷惑をかけたくない」との思いから、相続や住まいの見直しを始めた松井さん。親世代が老後を見据え、家族に負担をかけないための“次の一手”とは？相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が解説し