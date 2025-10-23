セルビアで大統領支持者らが集まるテントで発砲事件が起こり、70歳の男が逮捕されました。地元メディアによりますと、セルビアの首都ベオグラードの中心部で22日、ブチッチ大統領の支持者らが集まるテントに男（70）が侵入し、大統領支持者に向かって発砲しました。その直後、テント内から火の手が上がったということです。男は犯行後、警察官らに取り押さえられ、逮捕されました。ブチッチ大統領は緊急記者会見を開き、「恐ろしい