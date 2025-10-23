NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第20話では、司之介（岡部たかし）らがトキ（髙石あかり）が松江には帰らないであろうと覚悟する。 参考：吉沢亮は『ばけばけ』の“陰の主役”制作統括も絶賛する“振り回される吉沢亮”の味わい 松江でトキが帰ってこないかもしれないと話題になった第19話。 第20話では、下宿では教員試験を終えた錦織（吉沢亮）の慰労会が行われ、トキはお祝いの出し物を披露することになり、大