私（ヒトミ）は、旦那のシンジと4才の息子・ナオキとの3人家族。共働きをしているため、ナオキは保育園にお世話になっています。平日ゆっくりと一緒にいられない分、休みの日は家族でお出かけすることが多いわが家。今日も3人で動物園に来ました。動物を見るだけではなく、大型の遊具で遊べたり、食事ができる場所があったり。1日通して楽しめる、ナオキお気に入りの場所です。ナオキと一緒に、童心に帰って楽しんでいると……？今