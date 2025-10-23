＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権事前情報◇21日◇エミレーツ・GC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞昨年は14年ぶりの日本開催となり、早大4年の中野麟太朗が太平洋クラブ御殿場コースで優勝争いを演じた。今年は「最後の大会だと思って、楽しく4日間プレーしたい」と話す。【写真】中野麟太朗のドライバースイング23年「日本アマ」チャンピオンとして以降は、日本のエースとして注目を浴びてきた。昨年大会