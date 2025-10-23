２０１４年以来、１１年ぶりの対決となる阪神とソフトバンクの日本シリーズが２５日に開幕する。決戦まで２日。２年ぶりの日本一奪還を狙う藤川阪神か、５年ぶりのシリーズ制覇に挑む小久保ソフトバンクか−。両チームを徹底比較する企画の第２回は、両チームの過去の対戦などを総合的に対比した。【主軸】両リーグ優勝球団が対決する今シリーズ。見どころのひとつは４０本塁打＆１０２打点で２冠の阪神・佐藤輝がチームを勢い