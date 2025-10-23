アメリカのトランプ政権は、ウクライナ和平に向けたロシアの取り組みが不十分だとして、ロシアの大手石油会社2社に制裁を科すと発表しました。トランプ大統領「大きな石油会社に対する重大な制裁だ。長期化することなく、戦争が終結することを願う」トランプ政権は22日、ロシアの石油会社大手ロスネフチとルクオイルに対し、資産凍結などの制裁を科すと発表しました。「ウクライナ和平への取り組みが不十分」などとロシアの対応を