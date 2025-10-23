元テレビ東京アナウンサーでタレント・女優の森香澄が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。森香澄山里亮太(南海キャンディーズ)とともにMCを務めた森は、「ROYAL PARTY」のステージにモデルとして出演。黒のキャミソール、ドット柄のスカート、ファージャケットというコーディネートで美肌を披露し、色気を放ちながらランウェイを歩いた。同ステージには、与田祐希、鶴嶋乃愛、