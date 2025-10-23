【本日の見通し】ドル円は明日の米CPIなどにらむ展開 昨日のドル円は１５１円台後半を中心とした小動きに終始した。米国の対中ソフトウェア輸出規制や、対露制裁の強化などもあり、リスク警戒の動きが市場全体では見られるが、ドル円に関しては影響が限定的なものに留まっている。 トランプ大統領が中国との交渉について前向きな姿勢を崩していないことなどがドル円の支え。もっとも１５２円台を買い上げるだけ