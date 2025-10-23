ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが、夏の思い出を振り返った。２３日までに自身のインスタグラムを更新。「夏でしたね、２０２５」と始めると、川辺で笑顔を浮かべるショットや、はっぴを着てピースするショットなど、夏を満喫した様子をアップした。この投稿には「いい笑顔」「最高だよね〜！笑顔はじけてる」「かわいい…」「カッコ良すぎます」などの声が寄せられている。