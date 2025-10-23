秋に食べたいスイートポテト さつまいもが旬の季節に作りたいのはスイートポテト。でも裏ごしするのが面倒と思っていませんか？ビニール袋やミキサーを使用して裏ごしの手間を省いたレシピをご紹介します。 裏ごしの手間いらずで簡単 裏ごしが面倒ですが、その過程をショートカットするために、ビニール袋に入れて潰したり、ミキサーを使用すると簡単に生地が完成します。さつまいもが熱いうちに潰すだけでも十分です。オーブン