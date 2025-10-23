片山財務大臣は、経済対策の裏付けとなる補正予算について「大規模ではなくて、十分な規模にする」と述べました。【映像】片山財務大臣のコメント「私たちが政治としてお約束したことは『十分な規模』ということなんですよ。大規模かどうかじゃなくて」（片山さつき大臣）物価高対策を柱とする経済対策は、高市総理大臣が政権発足初日の21日にとりまとめを指示しました。対策の裏付けとなる補正予算について、片山大臣は現時点