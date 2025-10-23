高市総理大臣が初めて行う所信表明演説の原案が判明しました。防衛費の増額目標について2年前倒しして今年度中に措置を講じる方針を示しました。【映像】高市総理の“所信演説”原案が判明原案では、安保関連3文書について安全保障環境の変化が見られると指摘したうえで、来年末までに改定することを目指し、検討を開始すると明記しました。また、防衛費を2027年度に対GDP比2％水準に増額する目標を、補正予算と合わせて今年