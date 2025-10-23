徳島県で100年続く老舗植木店の4代目が「めっちゃ良い香り」「もこもこで可愛い」「満開は圧巻」と激推しの庭木5選をinstagramで紹介したところ560万回再生の反響があり、「全部、植えたい！」「素敵です！」などの声が寄せられている。投稿者の「高橋魁春園」高橋誠さん（@makoto6017）に、改めておすすめの庭木とSNSをはじめたきっかけについて話を聞いた。【写真】花も香りも圧巻！リトルジェムほか、プロが推す庭木5選は…？