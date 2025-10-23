ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと歌手で俳優の増田惠子（68）が21日、自身のインスタグラムを更新。手作りのフレンチトーストを並べた食卓の写真を公開した。【写真】「美味しかったですよ〜」増田惠子が公開した手作りフレンチトースト並ぶ食卓ショット「急にフレンチトーストが食べたくって、昨日の日曜日のブランチに作りました 半年振りです〜」「美味しかったですよ〜」と明かし、木製のテーブルにフレンチトースト