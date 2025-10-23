○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １５：４５仏・企業景況感指数 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保険継続受給者数 ２３：００ユーロ・消費者信頼感（速報値） ２３：００米・中古住宅販売件数 ※タイ市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：サーティワン，エイトレッド，石塚硝，ＫＯＡ，未来工業，信越ポリ，光世，