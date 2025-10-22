生活習慣病の1つともいわれているのが、尿路結石症です。 尿路結石ができると、ひどい激痛を伴ったり、入院治療が必要になったりします。 事前に予防できれば痛みを我慢することも、治療費を心配することもありません。 今回は尿路結石の予防のポイントについてご紹介していきます。 ※この記事はメディカルドックにて『「尿路結石」を予防する食べ物・飲み物をご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している