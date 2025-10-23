― ダウは334ドル安と4日ぶりに反落、米中のニュースで売り強まる。ネットフリックス の決算下落も重し ― ＮＹダウ 46590.41 ( -334.33 ) Ｓ＆Ｐ500 6699.40 ( -35.95 ) ＮＡＳＤＡＱ 22740.40 ( -213.27 ) 米10年債利回り3.946 ( -0.018 ) ＮＹ(WTI)原油 58.50 ( +1.27 ) ＮＹ金 4065.4 ( -43.7 ) ＶＩＸ指数18.60 ( +0.73 ) シカゴ日経225