SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「強」でした！■解説上から読むと「最強（さいきょう）」左から読むと「屈強（くっきょう）」右に向かって読むと「強化（きょうか）」下に向かって読むと「強敵（きょうてき）」パッと思い浮かびまし