高市総理が、厚生労働大臣に対して、条件付きながらも「労働時間規制の緩和検討」を指示したことが注目されています。労働時間規制とはどういったものかおさらいします。■従業員に残業や休日出勤をさせる際、時間の上限がある長時間労働で心や体を病んだり、過労死に至るのを防ぐため、そして働く人たちが仕事と私生活を両立できるように、企業などは法律で定められた労働時間や残業時間を守らなくてはなりません。企業などが従業