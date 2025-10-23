アメリカのベッセント財務長官はFOXビジネスの番組で、高市早苗首相について「安倍晋三元首相の愛弟子」と表現し、トランプ大統領と良い関係を築くとの見方を示しました。アメリカ・ベッセント財務長官：我々はトランプ大統領とともに日本を訪れ、新たな首相と面会する。高市首相はトランプ大統領ととても親しかった安倍晋三元首相の愛弟子なので、2人は非常に良い関係を築くだろう。ベッセント財務長官は22日、FOXビジネスの番組