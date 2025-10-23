SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「算」でした！■解説上から読むと「計算（けいさん）」左から読むと「決算（けっさん）」右に向かって読むと「算数（さんすう）」下に向かって読むと「算出（さんしゅつ）」パッと思い浮かびましたか