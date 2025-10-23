今日23日は放射冷却などの影響で、各地で冷えた朝となっています。全国の5割以上の500地点近いアメダスでこの秋一番気温が下がっています。日中は快適な陽気となる所が多く、朝との寒暖差が大きくなるでしょう。全国の5割以上のアメダスで今季最低気温今日23日は、本州付近は高気圧に覆われているため、晴れて地上の熱が上空へと放出される「放射冷却」が強まっています。午前7時までの各地の最低気温は、秋田市で4.5℃とこの秋初