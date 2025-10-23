上田綺世が同僚の渡辺剛について言及オランダ1部フェイエノールトで今季絶好調の日本代表FW上田綺世が、DF渡辺剛の存在に助けられていると明かした。現地メディア「VI」が報じており、上田は渡辺の気遣いに対し「それが私の人生に大きな違いをもたらしています」と感謝の言葉を述べている。上田はスポーツチャンネル「ESPN」に対し、「彼は僕よりも2つ上の先輩で、僕は慕ってますし、可愛がってくれますし、面倒を見てくれる」