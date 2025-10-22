サンショウ株式会社は、同社が展開するカスタマイズブランド「model LM（モデルエルエム）」より、トヨタ『ルーミー』向けのカスタマイズパーツ8品目を新たに発売した。 今回の商品は、東京オートサロン2025に出展されたコンセプトカー「model LM ルーミー」をベースに製品化されたもので、クロス系/オーバーランド仕様のデザインが特徴だ。トヨタモビリティパ}