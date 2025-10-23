南海電鉄はこのほど、今年度末から運行を予定する新たな観光列車の名称を社内公募、一般投票（合計６３５５件）の結果、「ＧＲＡＮ天空（グランテンクウ）」に決定したと発表した。「ＧＲＡＮ天空」は、現在運行中の観光列車「天空」（橋本駅―極楽橋駅）に代わり、難波駅―極楽橋駅間で運行される。外観デザインの詳細も公表され、落ち着きのある深紅をベースカラーに、ゴールドを基調とした装飾が施されている。高野山