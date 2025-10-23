リバプール戦で攻め込むEフランクフルトの堂安（左）＝フランクフルト（共同）【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は22日、各地で1次リーグ第3戦の9試合が行われ、堂安律が後半19分まで出場したアイントラハト・フランクフルト（ドイツ）はリバプール（イングランド）に1―5で完敗した。勝ち点は3のまま。リバプールの遠藤航は出番がなく、チームは勝ち点を6に伸ばした。アヤックス（オ