アメリカのルビオ国務長官は22日、高市早苗氏が首相に選ばれたことに祝意を示し、「地域の安全保障を強化していく」と主張しました。ルビオ国務長官は22日、声明を発表し、「アメリカは高市新内閣と連携し、日米同盟をさらに強化し、共通の目標を実現することを楽しみにしている。共に協力関係を深め、経済的繁栄を築き、地域の安全保障を強化していく」と述べました。また、ルビオ氏は石破前首相に対し「日米関係の新たな黄金時代