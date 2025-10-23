2026年に放送開始から60年を迎える“ラジオ野球中継の雄”『ニッポン放送ショウアップナイター』。「聴くプロ野球中継」を長年にわたってけん引してきた同番組の真髄に迫るため、ORICON NEWSでは今シーズン、実況アナウンサーへのリレーインタビューを敢行する。第5回は、ドーハの悲劇、ジョホールバルの歓喜、2度のWBC優勝実況など「スポーツ名場面のラジオ実況にはこの人あり」ともいえる、師岡正雄アナ（65）。【写真】マイク