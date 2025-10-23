「I」に続き「II」も引退JR東日本東北本部と石巻市（宮城県）は2025年10月22日、「仙石線マンガッタンライナーII」の運行を12月に終了すると発表しました。【石ノ森キャラいっぱい】「仙石線マンガッタンライナーII」のにぎやかな外観を見る（画像）「仙石線マンガッタンライナーII」は2008年、仙台〜石巻を結ぶJR仙石線で、205系電車を使って運行を開始しました。2003年登場の「仙石線I」に続く編成で、石巻市（宮城県）の街お