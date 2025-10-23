女優でモデルの新木優子が２３日までにＳＮＳを更新。スペインの思い出を振り返る投稿が話題になっている。自身のインスタグラムに「スペインの思い出写真をぎゅっと」とつづり、白のトップスにデニム姿でスペインのビーチを背景にした写真やサグラダファミリアをバックに笑顔を見せるショットなど複数枚を投稿。「久しぶりに見ることができた、サグラダファミリア、カサバトリョ、地中海。どの場所も本当に美しくて、素敵だ