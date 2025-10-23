バンス米副大統領（左）とイスラエルのネタニヤフ首相＝22日、エルサレム（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル訪問中のバンス米副大統領は22日、中部テルアビブで、イスラム組織ハマスによる拘束から解放された人質や家族らと面会した。バンス氏はパレスチナ自治区ガザに残る遺体について「全員が戻ることは約束できない」と述べた。「返還が早期に実現するよう取り組んでいる」とも語り、理解を求めた。イスラエルメ