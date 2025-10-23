◎全国の天気東北南部から九州北部にかけては晴れ間が戻り、洗濯日和となるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、札幌は昼前に雨が降りそうです。九州南部も夕方にかけて雨が降りやすいでしょう。また、沖縄や伊豆諸島は雷雨にご注意ください。◎予想最高気温日差しが戻る西日本から東北では前日より5℃くらい高い所が多く、寒さが和らぎそうです。関東から西日本では20℃を超える所が多く、昼間は上着なしで過ごせそうです。東京