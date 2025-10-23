友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は友だちとのケンカについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。今回は、就活中に友だちとケンカをした話。大学4年生の主人公は、絶賛就活中。彼女には、将来おもちゃの企画をするという夢があります。その夢に向かって就活を進める主人公は、友人のいっちゃんと会って近況を話すことになりましたが……。