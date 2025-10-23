暫定税率とはいったい何なのか？高市早苗首相は10月21日、就任記者会見でガソリン税の暫定税率廃止を含む経済対策の策定を指示したことを明らかにした。これにより、野党7党が提出している『ガソリン税の暫定税率廃止法案』が今回の臨時国会の中で成立する可能性が高まった。施行されるとガソリン価格は25.1円安くなる。ガソリン税の暫定税率廃止法案が施行されると価格は25.1円安くなる（写真はイメージです）。