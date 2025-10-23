米ニューヨーク在住のタレントで実業家の松居一代（68）が22日、ブログを更新。貧富の差が拡大する現地の様子を伝え、日本に向けても「なんとかしないと大変ですよ」と呼びかけた。松居は「厳しい格差これが現実です」とタイトルを付けた記事で、午前中に訪れたマンハッタンの公園で遭遇した光景について書き出し、「松は遠くから…えっ、、、と目を疑うような光景に驚きましたな、な、なんと冷たい噴水の水のなかにどなたか…人