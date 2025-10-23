健康診断の時期になると、お酒を控えたり、食事や睡眠に気をつけたりすることがありますよね。株式会社自然食研（大分県豊後高田市）が実施した「健康診断前の健康意識」に関する調査によると、健康診断前に意識した生活習慣を「健康診断後は継続できていない」人が約7割にのぼることがわかりました。他方、健康診断前だけ飲酒を控えることで、どのような懸念があるのでしょうか。【グラフ】健康診断前だけ飲酒を控えることによる