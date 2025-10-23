ここ数日、湖南省長沙市天心区のあるファッションブランド店には、バーチャル試着を体験しようと多くの消費者が列をなしている。中国新聞網が伝えた。同店の店長・肖芳氏は、「バーチャル試着ミラーは、顧客の体型をすばやく識別・スキャンし、髪型やメイクを自動調整してくれる。わずか1分間で十数着の服を試せるので、簡単にさまざまなスタイルを体験できる。5GとVR/AR技術を活用したこのシステムは、購入者の3D体型と衣服の適合