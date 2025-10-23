これまでに配達したスナックのゴーストレストランを紹介します連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第122回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊最近、配達をしていても商品を受け取る機会が少なくなったゴーストレストラン。そのことについては以